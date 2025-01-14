В Ростовской области снижается число больных алкоголизмом

В Ростовской области почти на 4% по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество пациентов с диагнозом «алкоголизм», находящихся на диспансерном наблюдении областной наркологической службы.

«Сейчас на диспансерном наблюдении состоит чуть более 33 тысяч пациентов с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Все пациенты наблюдаются врачами психиатрами-наркологами, медицинскими психологами, проходят бесплатное лечение в амбулаторных и стационарных условиях на базе областного наркологического диспансера. Более 600 человек оканчивают диспансерное наблюдение с выздоровлением», — приводит цифры донской Минздрав.

Напомним, в 2024 году Ростовская область вошла в «десятку» самых трезвых регионов России. Рейтинг регионов в рамках национального проекта «Демография» составили специалисты Росалкогольрегурирования. На одного дончанина, согласно исследованию, за месяц приходилось 4,94 литра этанола — это девятое место рейтинга, которое Дон поделил со Ставропольским краем.

Отметим, что для поддержки людей с алкогольной зависимостью открыт Telegram-канал «Свобода личности». Здесь представлены материалы, которые касаются различных сфер жизни зависимого человека в процессе выздоровления.

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