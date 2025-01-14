Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области снижается число больных алкоголизмом

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

В Ростовской области почти на 4% по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество пациентов с диагнозом «алкоголизм», находящихся на диспансерном наблюдении областной наркологической службы.

Новости Ростовской области

«Сейчас на диспансерном наблюдении состоит чуть более 33 тысяч пациентов с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Все пациенты наблюдаются врачами психиатрами-наркологами, медицинскими психологами, проходят бесплатное лечение в амбулаторных и стационарных условиях на базе областного наркологического диспансера. Более 600 человек оканчивают диспансерное наблюдение с выздоровлением», — приводит цифры донской Минздрав.

Напомним, в 2024 году Ростовская область вошла в «десятку» самых трезвых регионов России. Рейтинг регионов в рамках национального проекта «Демография» составили специалисты Росалкогольрегурирования. На одного дончанина, согласно исследованию, за месяц приходилось 4,94 литра этанола — это девятое место рейтинга, которое Дон поделил со Ставропольским краем.

Отметим, что для поддержки людей с алкогольной зависимостью открыт Telegram-канал «Свобода личности». Здесь представлены материалы, которые касаются различных сфер жизни зависимого человека в процессе выздоровления.

 Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru