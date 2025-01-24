Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области силовики накрыли вебкам-студию, распространявшую порнографию

На чтение 2 мин Просмотров 31 Опубликовано

Сеть частных порностудий организовала жительница Саратова.

Новости Ростовской области

Задержания прошли в Ростове, Москве, Саратове и Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты подозреваются в создании организованной группы и непосредственном участии в качестве моделей в работе вебкам-студий, занимавшихся изготовлением и распространением видеоконтента порнографического содержания.

«Предварительно установлено, что жительница Саратова организовала на территории четырех субъектов РФ сеть вебкам-студий. В них работали не менее 10 моделей, которые проводили видеосеансы с иностранцами. За определенную плату девушки выполняли интимные пожелания клиентов. Контролировали работу и распределяли доходы моделей два администратора», — сообщила Ирина Волк.

Оперативные мероприятия по задержанию участников ОПГ проводились при силовой поддержке Росгвардии. На местах полицейские изъяли компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении предполагаемого лидера группы — в виде запрета определенных действий.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — добавила Ирина Волк.

Фото и видео портала МВД Медиа

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

полиция происшествия Ростовская область расследование уголовное дело
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru