В Ростовской области силовики накрыли вебкам-студию, распространявшую порнографию

Сеть частных порностудий организовала жительница Саратова.

Задержания прошли в Ростове, Москве, Саратове и Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты подозреваются в создании организованной группы и непосредственном участии в качестве моделей в работе вебкам-студий, занимавшихся изготовлением и распространением видеоконтента порнографического содержания.

«Предварительно установлено, что жительница Саратова организовала на территории четырех субъектов РФ сеть вебкам-студий. В них работали не менее 10 моделей, которые проводили видеосеансы с иностранцами. За определенную плату девушки выполняли интимные пожелания клиентов. Контролировали работу и распределяли доходы моделей два администратора», — сообщила Ирина Волк.

Оперативные мероприятия по задержанию участников ОПГ проводились при силовой поддержке Росгвардии. На местах полицейские изъяли компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении предполагаемого лидера группы — в виде запрета определенных действий.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — добавила Ирина Волк.

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