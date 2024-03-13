Сегодня, 13 марта, сбитые в Ростовской области беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Напомним, что сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску было уничтожено 3 БПЛА.
По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ беспилотные летательные аппараты упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются, — сообщил Василий Голубев.
Фото Сергей Плишенко (из архива)