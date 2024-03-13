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В Ростовской области сбитые БПЛА упали на территорию завода нефтепродуктов

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Сегодня, 13 марта, сбитые в Ростовской области беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Напомним, что сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску было уничтожено 3 БПЛА.

По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ беспилотные летательные аппараты упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются, — сообщил Василий Голубев.

Фото Сергей Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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