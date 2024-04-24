В Ростовской области с 1 июля вырастут взносы на капремонт

В Ростовской области с 1 июля 2024 года на уровень потребительских цен проиндексируют минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Об этом на брифинге рассказала врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева. Индексация поможет не сбавлять темп региональной программы капремонта.

В начале 2022 года российская экономика столкнулась с большим количеством вызовов. Введение санкций, частичное разрушение существующих торговых связей, ужесточение денежно-кредитной политики привело к заметному росту цен, в том числе в строительной отрасли. Для того, чтобы повысить привлекательность условий аукционов по привлечению подрядных организаций, размер предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту был пересмотрен с применением индекса роста потребительских цен, — приводятся слова Дарьи Шереметьевой в сообщении на портале регионального правительства.

Отмечается, что такие меры помогут не сбавлять темпы региональной программы. Индексация инициирована фондом капремонта на основании рекомендаций Министерства строительства Российской Федерации (приказ Минстроя России от 01.09.2022 № 710/пр).

Таким образом, с 1 июля 2024 года минимальный размер взноса составит 14,08 рубля с кв.м. Ежемесячная плата за услуги капитального ремонта за среднюю двухкомнатную квартиру площадью в 50 кв. метров составит 704 рубля (до индексации 630,5 рубля).

Индексация минимального размера взноса проводится во всех регионах России, уточняется в сообщении.

Фото из архива (donland.ru).