В Ростовской области решили ликвидировать все мусорные свалки в полном объеме

Правительство разрабатывает с муниципалитетами план-график.

В Ростовской области правительство совместно с муниципалитетами разрабатывает «четкий план-график» по ликвидации мусорных свалок, сообщил замгубернатора Владимир Ревенко.

«По поручению главы региона Юрия Слюсаря продолжаем заниматься вопросом рекультивации свалок в Ростовской области. Задача – ликвидировать их в полном объеме», — написал Ревенко на своей страничке в Telegram.

В графике должны быть указаны точное местоположение каждой свалки, объем мусора на них, стоимость работ по уборке и сроки ликвидации.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов различных уровней, в зависимости от размера свалки и принадлежности территории. Это позволит эффективно решить проблему и привлечь необходимые ресурсы, отметил замгубернатора.

Назвав свалки «вредом для экологии и здоровья людей», Владимир Ревенко заявил, что «мы приложим все усилия, чтобы очистить нашу область!» и пообещал информировать дончан о каждом этапе работы.

Фото: пресс-службы правительства РО