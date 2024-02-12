В Ростовской области растет заболеваемость гриппом

Все заболевшие оказались не привиты, констатируют специалисты Роспотребнадзора по региону.

На Дону заболеваемости ОРВИ по итогам минувшей недели составила 21,9 тысячи случаев, что практически на уровне показателя предыдущей недели этого года. Среди подхвативших вирусную инфекцию почти половина — дети до 14 лет.

В отличие от ОРВИ количество выявленных случаев гриппа выше на 6,3 % в сравнении с прошлой неделей. Все заболевшие против гриппа не были привиты.

Медики в очередной раз призывают жителей Дона в случае выявления симптомов заболевания (насморк, першение в горле, головная боль, повышенная температура) не посещать работу, учебное заведение, не отправлять ребенка в детский, а остаться дома, не заниматься самолечением, а вызвать врача и следовать его рекомендациям.

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