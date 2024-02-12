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В Ростовской области растет заболеваемость гриппом

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Все заболевшие оказались не привиты, констатируют специалисты Роспотребнадзора по региону.

#Здоровье

На Дону заболеваемости ОРВИ по итогам минувшей недели составила 21,9 тысячи случаев, что практически на уровне показателя предыдущей недели этого года. Среди подхвативших вирусную инфекцию почти половина — дети до 14 лет.

В отличие от ОРВИ количество выявленных случаев гриппа выше на 6,3 % в сравнении с прошлой неделей. Все заболевшие против гриппа не были привиты.

Медики в очередной раз призывают жителей Дона в случае выявления симптомов заболевания (насморк, першение в горле, головная боль, повышенная температура) не посещать работу, учебное заведение, не отправлять ребенка в детский, а остаться дома, не заниматься самолечением, а вызвать врача и следовать его рекомендациям.

Фото: Изображение от Freepik

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#грипп #новости #Ростовская область
Таганрогская правда
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