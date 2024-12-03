В Ростовской области растет спрос и ужесточается конкуренция среди юристов

3 декабря в России отмечают День юриста. Специально к празднику аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как изменился спрос на юристов в Ростовской области, в каком регионе России для них больше всего вакансий и где им предлагают самые высокие зарплаты.

В Ростовской области растет спрос и в то же время конкуренция среди юристов. За 11 месяцев 2024 года работодатели разместили более 1 тыс. вакансий для этих специалистов, что на 126% больше аналогичного периода 2023 года. При этом уровень конкуренции среди юристов Ростовской области составил почти 19 резюме на вакансию.

Ситуация в регионах

Самый высокий спрос на юристов наблюдается в Москве – почти каждая третья (31%) вакансия от общего числа предложений работы по стране, Санкт-Петербурге (9%), Краснодарском крае (4%) и Московской области (4%). Интересно, что за год резко вырос спрос на юристов в Мордовии (+85% вакансий г/г), Карелии (+73%) и Коми (+59%). Меньше же всего потребность в юристах в Республике Алтай, Адыгее, Северной Осетии-Алании и Магаданской области, где размещается менее 1% вакансий.

Что касается конкуренции в разрезе регионов, самая высокая наблюдается в Оренбургской области – 26,8 резюме на вакансию (при норме от 4,0 до 7,9), Волгоградской области (24,5) и Ульяновской (24,1). Меньше всего конкуренции среди юристов в Ивановской области (7,7 резюме на вакансию), Приморском крае (8,9) и Республике Бурятия (10,5).

Предлагаемые зарплаты

По итогам последнего месяца медиана предлагаемой зарплаты по стране для юристов составила 64,6 тыс. рублей, увеличившись за год на 17%. В Ростовской области представители сферы юриспруденции могут заработать 60 тыс. рублей.

На самые высокие зарплаты юристы могут рассчитывать в Москве — 100,2 тыс. рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (79,8 тыс. рублей), на третьем – Московская область (72 тыс. рублей). В пятерку также вошли Новосибирская область и Приморский край, где юристам предлагают зарплаты от 68,8 тыс. рублей.

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