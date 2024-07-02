В Ростовской области растет число заторов на трассе М-4 «Дон»

На дорогах Ростовской области в последние дни сильно увеличился транспортный поток автомобилей, следующих в южном направлении. На трассе М-4 «Дон» образуются заторы, сообщает региональная Госавтоиспекция.

Плотная интенсивность движения приводит к снижению скоростного режима и образованию заторов на 803, 983, 1006 километрах автодороги.

«На этих участках трассы с 29 по 30 июня зафиксировано 15 ДТП, а также 166 происшествий, связанных с незаконной остановкой машин, их неисправностью, выходом из строя охлаждающей системы», — пишет источник.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает о необходимости регулярного технического осмотра автомобилей, проверке систем кондиционирования и охлаждения двигателя. Также нужно следить за количеством топлива.

Фото Госавтоинспекция РО