Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области расследуют тяжелый несчастный случай с плотником-бетонщиком

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Государственная инспекция труда в Ростовской области приступила к расследованию тяжелого несчастного случая произошедшего с работником ООО «Стройинвест».

Новости Ростовской области

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий в городе Волгодонске.

Расследование комментирует заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской области (ГИТ) Юрий Моргунов:

«По информации работодателя, 15 февраля 2025 года во время выполнения демонтажа оконного слива, плотник-бетонщик упал с высоты более 2 метров. В настоящее время комиссия под председательством должностного лица ГИТ в Ростовской области устанавливает обстоятельства и причины данного несчастного случая».

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru