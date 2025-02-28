В Ростовской области расследуют тяжелый несчастный случай с плотником-бетонщиком

Государственная инспекция труда в Ростовской области приступила к расследованию тяжелого несчастного случая произошедшего с работником ООО «Стройинвест».

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий в городе Волгодонске.

Расследование комментирует заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской области (ГИТ) Юрий Моргунов:

«По информации работодателя, 15 февраля 2025 года во время выполнения демонтажа оконного слива, плотник-бетонщик упал с высоты более 2 метров. В настоящее время комиссия под председательством должностного лица ГИТ в Ростовской области устанавливает обстоятельства и причины данного несчастного случая».