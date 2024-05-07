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В Ростовской области пьяный мужчина стрелял в полицейских

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В Ростовской области задержан житель поселка Темерницкий, который сперва стрелял в полицейских, а затем ранил себя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

О нарушителе общественного порядка в одном из многоквартирных домов в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место правоохранители обнаружили нетрезвого мужчину, который вел себя неадекватно. Фигурант сперва дважды выстрелила из травматического оружия в сторону сотрудников полиции. А затем произвел непроизвольный выстрел себе в живот. В итоге полицейские не пострадали. А хулиган был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

Сейчас в отношении фигуранта составлен административный протокол, он доставлен в специальное помещение для задержанных лиц.

Собранные полицейскими материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение СУ СК России по Ростовской области, — сообщили в ведомстве.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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