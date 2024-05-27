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В Ростовской области прошел фестиваль «Народная рыбалка»

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Команда филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области приняла участие в региональном фестивале «Народная рыбалка».

Новости Ростовской области

Коллектив и подопечные филиала фонда ранним утром приехали на пляж в станице Старочеркасской. Вместе с сотней участников они испытали удачу и продемонстрировали мастерство в ловле рыбы.

Клёв был не у всех, но участников это не расстроило. Мы прекрасно провели время, пообщались друг с другом в неформальной обстановке. И договорились, что будем выезжать и на другие областные праздники, — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.

Участники команды искренне радовались за более удачливых соседей по пляжу. А ещё пробовали настоящую донскую уху, которой угощали рыбаков конкурсанты кулинарного соревнования из разных районов области. За прошедший год со дня открытия филиала фонда «Защитники Отечества» сотрудники и подопечные стали одной большой дружной семьей.

Фото предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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