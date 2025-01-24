В Ростовской области пройдет Региональный день форума ВАРМСУ

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) готовится ко Всероссийскому муниципальному форуму «Малая Родина — Сила России». Он пройдет в Москве в апреле.

Предваряет масштабное событие целая череда Региональных дней, которые пройдут в 16 субъектах страны. Они посвящены самым разным сферам жизнедеятельности муниципалитета: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до вопросов экономики.

Региональные дни стартуют сегодня с Мурманской области. Главная тема дискуссий — «Экомуниципалитет». Участники обсуждают современные вызовы, связанные с экологией, переработкой и утилизацией мусора, предотвращением лесных пожаров, наводнений, расчисткой озер и русел рек, культурой землепользования, отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

«Для нас важно рассмотреть эту приоритетную для муниципалитетов тему в деталях и проработать варианты решения задач, которые ставят граждане, — подчеркнула Ирина Гусева.

Кстати, Региональный день пройдет и на Дону. В Ростовской области он будет посвящен теме безопасности и защиты.

Такие события, как Региональные дни, еще одна возможность объединить муниципальное сообщество России, заметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи в рамках форума способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений, — сказал Евгений Грачев.

В целом, в Региональных днях форума «Малая Родина – сила России» примут участие около 8 тысяч представителей муниципальных образований. За несколько месяцев 2,5 миллиона сотрудников администраций муниципалитетов и муниципальных учреждений получат опыт и знания по решению актуальных задач.

Фото ВАРМСУ