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В Ростовской области произошел хлопок газа в строящемся доме

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В Ростовской области произошел хлопок газовоздушной смеси в строящемся частном доме в хуторе Красный Крым, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось вчера, 12 февраля, в 18.45 на улице Гагаринской. На место выехали две автоцистерны и восемь сотрудников МЧС. Но последующего возгорания после хлопка не произошло.

Но во время происшествия никто не пострадал, потому что  в доме никого не было. Взрывом повреждено остекление, также произошла деформация крыши.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)

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Таганрогская правда
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