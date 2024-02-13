В Ростовской области произошел хлопок газа в строящемся доме

В Ростовской области произошел хлопок газовоздушной смеси в строящемся частном доме в хуторе Красный Крым, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось вчера, 12 февраля, в 18.45 на улице Гагаринской. На место выехали две автоцистерны и восемь сотрудников МЧС. Но последующего возгорания после хлопка не произошло.

Но во время происшествия никто не пострадал, потому что в доме никого не было. Взрывом повреждено остекление, также произошла деформация крыши.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)