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В Ростовской области проходит акция «Сплетем вместе»

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Народный фронт в Ростовской области и Центр патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) организовали акцию «Сплетём вместе».

#СВО

По задумке, к плетению маскировочных сетей должна была приступить небольшая группа студентов и преподавателей. Но процесс привлёк всеобщее внимание, и к нему присоединилось большое число желающих.

Очень круто, что получилось вместе создать такую акцию. Студенты и преподаватели активно в свободное время подходят и занимаются», ‒ прокомментировал активность на площадке руководитель Центра патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) Антон Черных.

Подробнее – в видео

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Таганрогская правда
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