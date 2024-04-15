В Ростовской области проходит акция «Сплетем вместе»

Народный фронт в Ростовской области и Центр патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) организовали акцию «Сплетём вместе».

По задумке, к плетению маскировочных сетей должна была приступить небольшая группа студентов и преподавателей. Но процесс привлёк всеобщее внимание, и к нему присоединилось большое число желающих.

Очень круто, что получилось вместе создать такую акцию. Студенты и преподаватели активно в свободное время подходят и занимаются», ‒ прокомментировал активность на площадке руководитель Центра патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) Антон Черных.

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