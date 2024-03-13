В Ростовской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали шестерых человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД

С 2018 по 2023 годы фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им семи фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. От их имени они совершали мнимые сделки купли-продажи товара, выполнение работ или оказания услуг. Делалось это для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Злоумышленники переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием. В качестве вознаграждения, задержанные удерживали 12% от перечисленной суммы.

В результате противоправной деятельности члены группы получили незаконный доход в размере более 67 миллионов рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото Анатолия Ивашова