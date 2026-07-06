В Ростовской области помощника капитана судна будут судить за столкновение теплоходов на реке Дон

Ущерб, нанесенный его действиями с нарушением правил безопасности и эксплуатации морского судна, составил порядка 13 млн рублей.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении второго помощника капитана судна. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что привело к крупному ущербу. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

По версии следствия, помощник капитана допустил ошибки, из-за которых управляемый им теплоход навалился на другое судно в акватории реки Дон. В результате инцидента судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 13 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по ч. 1 ст. 263 УК РФ уже утверждено. Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, где его рассмотрят по существу.

Фото: ВК ЮТП