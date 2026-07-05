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В Ростовской области погиб на пожаре пожилой инвалид, который не мог самостоятельно передвигаться

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Огнем было охвачено 30 кв. метров.

Происшествия

Пожар с трагическим исходом произошел в донском регионе в ночь на 4 июля.. Как сообщили в МЧС по Ростовской области, в хуторе Нижнеясиновском Каменского района загорелся частный жилой дом на улице Береговой. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил строение. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 79-летнего мужчины. По имеющимся данным, погибший не мог передвигаться самостоятельно и нуждался в помощи окружающих. Его супруга получила ожоги верхних дыхательных путей и была госпитализирована.

В настоящее время устанавливается причина пожара, по факту происшествия проводится проверка.

МЧС России напоминает: большинства трагедий можно избежать. Необходимо следить за исправностью электропроводки и электроприборов, не оставлять без присмотра источники открытого огня. Если в доме живут пожилые или маломобильные люди, стоит заранее продумать порядок их эвакуации и установить пожарный извещатель — он способен предупредить об опасности до того, как огонь станет смертельно опасным.

Фото: МЧС РО

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МЧС новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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