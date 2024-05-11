В Ростовской области подросток на питбайке сбил ребенка

Вчера, 10 мая, в Ростовской области несовершеннолетний подросток на питбайке сбил 8-летнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Происшествие случилось около четырех часов дня на улице Громова в городе Шахты. По предварительной информации, 15-летний водитель питбайка «KAYO» допустил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП малыш получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области