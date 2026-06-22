В Ростовской области подросток без прав устроил ДТП при попытке скрыться от полиции

Несовершеннолетний проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.
В Чалтыре Ростовской области несовершеннолетний водитель без прав спровоцировал ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, инцидент произошел, когда водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке.
В ходе преследования нарушитель столкнулся с двумя автомобилями, а также повредил патрульную машину. В результате проверки выяснилось, что за рулем находился подросток, не имеющий водительского удостоверения.
Фото из архива
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