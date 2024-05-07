В Ростовской области под суд пойдут два брата-рабовладельца

В течение трех лет два родных брата — жители Волгодонского района Ростовской области — насильно удерживали пятерых человек и использовали их рабский труд.

По данным следствия, в период с 2020 по 2023 годы обвиняемые, находясь в станице Дубенцовской Волгодонского района, использовали рабский труд пяти человек. Потерпевшие содержались в помещении, где отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания, к ним применялось физическое насилие, а также высказывались угрозы применения насилия.

Фактически пребывая в состоянии рабства, люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались фигурантами дела, — сообщает пресс-служба Следкома по РО.

Преступная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а все удерживаемые злоумышленниками люди освобождены.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу. Жители Волгодонского района обвиняются по статье УК РФ 127.2 «Использование рабского труда». Максимальное наказание по инкриминируемой им части статьи — лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото Следкома по РО