В Ростовской области под суд пойдет мужчина, похитивший людей

Правоохранительные органы искали похитителя 18 лет.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется по нескольким статьям УК РФ: «Похищение человека», «Покушение на похищение человека» и «Принуждение свидетеля к даче ложных показаний». Следствие вел Первый отдел по расследованию особо важных дел донского СКР.

По версии следствия, в 2005 году обвиняемый с тремя сообщниками похитил двух свидетелей по уголовному делу. Уголовное дело было возбуждено в отношении родственников фигуранта за сбыт наркотиков. Свидетелей держали на территории фермерского хозяйства, расположенного в отдаленной местности.

Удерживая граждан против их воли, обвиняемый применял к ним насилие, угрожал убийством и шантажировал, принуждая отказаться от ранее данных показаний, изобличающих его родственников в преступлении. Спустя несколько дней потерпевшим удалось освободиться и сообщить о противоправных действиях в правоохранительные органы, — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Фигурант смог скрыться, его объявили в федеральный розыск. Местонахождение мужчины удалось установить только в июле 2023 года. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.