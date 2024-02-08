В Ростовской области почти шесть часов тушили крупный пожар

Сегодня ночью, 8 февраля, в Ростовской области потушили пожар в трехэтажном здании. Огнеборцам понадобилось почти шесть часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Победы в городе Азове поступило на пульт дежурного вчера, в 19.25. Горело трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. С ним боролись 46 человек и восемь единиц техники.

Локализовать возгорание удалось в 21.09, полностью ликвидировать – сегодня в 1.29 ночи. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, пожарные также обработали соседнее здание, чтобы не допустить распространение огня на расположенные рядом строения.

Сообщается, что во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области