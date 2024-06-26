В Ростовской области пиротехники уничтожили авиабомбу

25 июня в Ростовской области саперы обезвредили 50-килограмовую авиабомбу времен Великой отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авиаснаряд нашли в Мясниковском районе. Он лежал в карьере в полутора километрах от поселка Щедрый.

Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России вывезли бомбу на полигон и взорвали.

Фото и видео ГУ МЧС по РО