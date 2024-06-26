Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области пиротехники уничтожили авиабомбу

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

25 июня в Ростовской области саперы обезвредили 50-килограмовую авиабомбу времен Великой отечественной войны.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авиаснаряд нашли в Мясниковском районе. Он лежал в карьере в полутора километрах от поселка Щедрый.

Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России вывезли бомбу на полигон и взорвали. 

Фото и видео ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

бомба ВОв новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru