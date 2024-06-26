В Ростовской области пиротехники уничтожили авиабомбу

25 июня в Ростовской области саперы обезвредили 50-килограмовую авиабомбу времен Великой отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авиаснаряд нашли в Мясниковском районе. Он лежал в карьере в полутора километрах от поселка Щедрый.
Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России вывезли бомбу на полигон и взорвали.
Фото и видео ГУ МЧС по РО
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