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В Ростовской области передано в суд уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов

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В порту Ростова-на-Дону таможенники совместно с пограничниками выявили крупное нарушение при досмотре судна, прибывшего из Турции. На теплоходе, следовавшем из Трабзона, обнаружили излишки топлива на 17 тонн, которые перевозчик пытался скрыть.

Новости Ростовской области

В ходе проверки в штатных топливных емкостях судна было найдено горючее, объем которого превышал заявленный в документах. Согласно экспертному заключению, стоимость незаконно перемещенного топлива превысила 1 миллион рублей. Следствие установило, что старший механик корабля, 43-летний гражданин России, умышленно указал недостоверные сведения, чтобы скрыть излишки.

«В отношении объекта проверки возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, совершенное в крупном размере», — сообщил и.о. начальника Ростовской таможни Анатолий Жуков.

Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: пресс-служба Ростовской таможни

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Таганрогская правда

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