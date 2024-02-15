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В Ростовской области пенсионерку насмерть сбил поезд

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Вчера, 14 февраля, в Ростовской области пожилая женщина погибла под колесами поезда, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Трагедия случилась на железнодорожной станции Хотунок. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Транспортные полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 72-летняя жительница города Новочеркасска. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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