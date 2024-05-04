В Ростовской области отремонтировали два участка региональной дороги г. Миллерово – г. Луганск (до границы с Луганской Народной Республикой), сообщает официальный портал донского правительства.

Работы велись в рамках нацпроекта на участках общей протяженностью около пяти километров. Дорожники уложили выравнивающий и верхний слои дорожной одежды из асфальтобетона на основной дороге и съездах, провели ремонт искусственных сооружений, обустроили заездные карманы и нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, в донском регионе сейчас планомерно ремонтируются дороги, ведущие к административной границе с новыми территориями РФ. Все они очень востребованы, потому что активно растет объем грузоперевозок между регионами.

Напомним, в минувшем году по дорожному нацпроекту в Ростовской области было отремонтировано 11 участков дорог к ЛНР и ДНР в Куйбышевском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском районах.

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