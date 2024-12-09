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В Ростовской области освободили от занимаемых должностей двух министров

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В Ростовской области освобождены от занимаемых должностей заместитель губернатора – министр транспорта области Виталий Кушнарёв и министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области Евгений Осыченко. Соответствующие указы подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, теперь вопросы, которые Виталий Кушнарёв курировал в должности замгубернатора, временно отнесены к ведению заместителя главы региона Игоря Сорокина. Это транспорт, строительство, архитектура, территориальное развитие, региональный государственный строительный надзор. Обязанности по непосредственному руководству Министерством транспорта временно возложены на заместителя министра Инну Володину.

Исполнение обязанностей министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области временно поручено заместителю министра Станиславу Хлудину.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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