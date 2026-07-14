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В Ростовской области осуждены двое местных жителей за госизмену и диверсию

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Ростовский областной суд вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в государственной измене, диверсии, совершенной по предварительному сговору, и других преступлениях. Им назначены длительные сроки лишения свободы с дополнительными ограничениями и штрафами.

Новости Ростовской области

Суд установил, что фигуранты действовали в интересах иностранного государства. Их признали виновными по статьям 275 (государственная измена), пунктам «а» и «б» части 2 статьи 281 (диверсия), пункту «а» части 3 статьи 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ. Один из осужденных также признан виновным по части 1 статьи 281.1 УК РФ за вовлечение другого лица в совершение диверсии.

О ходе дела рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.

В рамках разбирательства выяснилось, что осужденные подожгли объект транспортной инфраструктуры, «стремясь подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России». За свою деятельность они получили деньги от представителя иностранного государства, которые впоследствии легализовали.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на 16 и 18 лет соответственно, с ограничением свободы и штрафом. Один из осужденных первые два года срока проведет в тюрьме, другой — первые три года. Оставшуюся часть наказания они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из мест заключение им также назначено ограничение свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Ранее мы рассказывали о том, что за содействие при подготовке теракта 21-летний житель Ростовской области сел в колонию на 18,5 лет.

Фото: канал в МАХ Ростовского областного суда

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Таганрогская правда

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