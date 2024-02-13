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В Ростовской области обнаружили еще 18 незаконных мигрантов

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В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов провели рейды на объектах торговли по выявлению иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. В итоге 18 мигрантов будут выдворены из России, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Рейды прошли на территории Ростова и Мясниковского района. Полицейские задокументировали 46 нарушений миграционного законодательства. Иностранцы нарушали правила въезда в РФ или режима пребывания на территории страны, сроки обращения за выдачей патента и незаконно осуществляли трудовую деятельность.

По результатам рейда в отношении 18 иностранных граждан судебными органами приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации, — пишет источник.

Также правоохранителями были выявлены пять иностранных граждан, которые работали на территории региона без разрешительных документов. Сотрудниками органов внутренних дел в отношении правонарушителей были собраны материалы проверки.

Иллюстрация скрин видео ГУ МВД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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