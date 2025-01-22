В Ростовской области назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

Аналитики hh.ru, российского рекрутингового онлайн-ресурса, проанализировали 300 тысяч вакансий, открытых в Ростовской области в 2024 году, и выяснили, каким специалистам в минувшем году работодатели готовы были платить самые высокие зарплаты.

В топ-20 «дорогих» специалистов вошли в основном топ-менеджеры, ИТ-специалисты и квалифицированные рабочие.

Абсолютным лидером топа высокооплачиваемых профессий оказался коммерческий директор (медиана зарплатных предложений в 2024 году составила 200 000 рублей). Также в рейтинге высокооплачиваемых должностей оказались генеральный и исполнительный директора (175 000 рублей) и руководитель группы разработки (170 000 рублей).

В целом по России в тройке самых «дорогих»: DevOps-инженеры (248 500 рублей), руководители группы разработки (234 700 рублей) и дата-сайентисты (232 000 рублей).

Также на высокие зарплаты в Ростовской области могут рассчитывать DevOps-инженер (150 000 рублей), финансовый директор (150 000 рублей), технический директор (150 000 рублей), операционный директор (146 300 рублей).

Среди «синих воротничков» на самые высокие доходы в Ростовской области могут рассчитывать геодезисты (141 800 рублей). Далее в топе — руководитель строительного проекта (140 500 рублей), руководитель отдела продаж (135 000 рублей), сварщик (129 300 рублей), токари и фрезеровщики (127 700 рублей), прорабы (127 200 рублей).

Следом идут директор по маркетингу и PR (125 000 рублей), главный инженер проекта (124 500 рублей), курьер (118 900 рублей), системный аналитик (116 300 рублей). Замыкают топ машинист (115 100 рублей), водитель (114 000 рублей) и директор по персоналу (112 000 рублей).

Напротив, наиболее скромные заработки в 2024 году в регионе предлагали дворникам (30 300 рублей) и уборщикам (33 100 рублей).

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