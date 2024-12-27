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В Ростовской области назначили нового министра транспорта

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Заместителем губернатора – министром транспорта Ростовской области назначена Алена Беликова. Соответствующим указ подписал 26 декабря врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальный портал донского правительства, у Алены Беликовой два высших образования, в том числе профильное – в сфере организации перевозок и управления на транспорте. Кроме того, она стала победителем конкурса «Лидеры России».

С 2017 по 2022 годы, она руководила автовокзалом в Калининграде. Параллельно с 2021 по 2022 годы преподавала в университетском колледже Балтийского федерального университета имени И. Канта в Калининграде. Также Беликова работала заместителем министра развития инфраструктуры Калининградской области – начальником департамента развития транспортного комплекса, дорожной деятельности и организации дорожного движения. Затем, до недавнего времени она была директором областного автовокзала «Центральный» в Ростове-на-Дону – готовила его к запуску на всех этапах: от строительно-ремонтных работ до подбора персонала.

«Надеюсь на плодотворную работу и жду до конца января презентацию комплексного плана развития транспортной отрасли Ростовской области», — написал в телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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