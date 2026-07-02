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В Ростовской области начался прием заявок от кандидатов в молодежное правительство XII созыва

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Жители Ростовской области в этом году могут побороться за место в молодежном правительстве региона XII созыва. Заявки от кандидатов принимаются до 17 июля включительно.

Новости Ростовской области

Молодежный экспертный совет, также известный как молодежное правительство, представляет собой постоянно действующий совещательный орган при правительстве Ростовской области. Его главная задача — привлекать научный и творческий потенциал молодежи к решению социально-экономических вопросов в регионе.

Состав этого органа обновляется раз в два года на конкурсной основе. Участвовать в отборе могут граждане России в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Приоритет отдается действующим членам молодежных администраций муниципальных образований, участникам общественных организаций, органов молодежного самоуправления, а также социально активным молодежным лидерам.

Конкурс включает несколько этапов: заочный отбор, образовательные вебинары для кандидатов, тестирование, общая встреча с действующими молодежными министрами и очный этап, где участники презентуют свои конкурсные проекты.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте ФГАИС «Молодежь России» в разделе «Мероприятия» (https://clck.ru/3URvVE). Там же можно подробнее ознакомиться с положением конкурса, номинациями, критериями оценки кандидатов и другой информацией.

Фото donland.ru (из архива)

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Таганрогская правда

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