В Ростовской области начали подготовку шести тысяч наблюдателей к выборам 2026 года

Первый семинар для общественных наблюдателей прошел в Ростове-на-Дону.

В Ростовской области стартовала масштабная подготовка общественных наблюдателей к Единому дню голосования 2026 года. Первый обучающий семинар прошел в донской столице, положив начало серии занятий, которые охватят все муниципальные образования региона.

Подготовка наблюдательского корпуса ведется по единой образовательной программе, разработанной ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Участники курсов изучат нормы избирательного законодательства, правила работы на участках, алгоритмы действий в нештатных ситуациях и способы противодействия информационным провокациям. Особый акцент сделан на обеспечении общественного контроля за всеми формами голосования.

В рамках текущего электорального цикла в Ростовской области планируется обучить и направить на избирательные участки более шести тысяч общественных наблюдателей. В организации этого процесса активно участвуют муниципальные общественные советы и палаты, которые взаимодействуют с общественным штабом и формируют корпус наблюдателей на местах.

«Работа общественного штаба по наблюдению за выборами носит системный характер и не прекращается в межвыборный период. Мы постоянно анализируем изменения законодательства, совершенствуем методическую базу и оцениваем возможные риски. Впереди нас ждет масштабная государственная задача — подготовить более шести тысяч квалифицированных общественных наблюдателей. От их профессионализма, объективности и принципиальности во многом зависят легитимность результатов голосования и доверие граждан к избирательной системе. Наша общая задача — обеспечить честные, открытые и прозрачные выборы на Дону», — отметил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ростовской области, первый заместитель председателя региональной общественной палаты Юрий Зерщиков.

Общественный штаб продолжит реализацию образовательной программы, чтобы обеспечить высокий уровень подготовки наблюдателей к Единому дню голосования 2026 года.

Напомним, 16 июня президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва, а Центральная избирательная комиссия утвердила порядок голосования, которое пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В Единый день голосования жителям Ростовской области предстоит избрать депутатов Госдумы, принять участие в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания региона по Ворошиловскому одномандатному округу №30, дополнительных выборах депутатов городской Думы Азова по округам №7 и №21, а также в выборах депутатов представительных органов, которые охватят почти всю территорию области. В 399 городских и сельских поселениях планируется избрать более четырех тысяч депутатов.

Фото: donland.ru