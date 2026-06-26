В Ростовской области началась уборка озимого ячменя с урожайностью 46,7 центнера с гектара

В Ростовской области, как и в других регионах юга России, началась уборочная кампания. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, аграрии Песчанокопского и Сальского районов вчера уже обмолотили первые 1,8 тысячи гектаров озимого ячменя.

Валовой сбор составил 8,6 тысячи тонн, а средняя урожайность достигла 46,7 центнера с гектара. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был равен 27 центнерам с гектара.

Всего в ходе летней уборочной кампании предстоит убрать около 3,3 миллиона гектаров, в том числе 2,85 миллиона гектаров озимой пшеницы.

В региональном Минсельхозе сообщили, что в полевых работах будет задействовано 12,8 тысячи зерноуборочных комбайнов, порядка 28,1 тысячи тракторов и более 1,5 тысячи косилок.

Фото donland.ru