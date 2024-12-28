В Ростовской области на трассе погиб водитель легкового авто

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Ростовской области. По сообщению региональной Госавтоинспекции, на 214-м км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, 38-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, по предварительным данным, выехал на полосу, встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Man, за рулем которого был 41-летний водитель.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО