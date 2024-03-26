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В Ростовской области на несколько дней закрыли переезд на трассе Р-260

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В Ростовской области железнодорожный переезд на 351-м км трассы Р-260 будет временно закрыт для ремонта, сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

По информации железнодорожников, на пересечении с федеральной трассой Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск продолжится капитальный ремонт железнодорожных путей. Поэтому с 8.00 26 марта до 17.00 29 марта переезд на 351-м км будет закрыт для движения автомобилей.

Объехать участок на автомобильном транспорте можно будет через улицы Профильная и Героев Пионеров города Каменска-Шахтинского.

Фото Минтранс РО (из архива)

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Таганрогская правда
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