В Ростовской области мужчина утонул во время рыбалки

В Ростовской области 64-летний мужчина утонул во время рыбалки на реке Дон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в Аксайском районе неподалеку от хутора Алитуб. Мужчина ловил рыбу в реке, когда лодка перевернулась. Рыбак, на котором не было спасательного жилета, не смог самостоятельно выбраться из ледяной воды и утонул.

Сотрудники МЧС напоминают, что отправляясь на рыбалку, следует соблюдать несколько правил:

— не выходить на воду без надетого спасательного жилета;

— не отправляться удить рыбу в одиночку — это необходимо для своевременного оказания помощи;

— перед выходом на воду следует обязательно проверить средства спасения.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области