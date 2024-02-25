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В Ростовской области мужчина утонул во время рыбалки

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В Ростовской области 64-летний мужчина утонул во время рыбалки на реке Дон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в Аксайском районе неподалеку от хутора Алитуб. Мужчина ловил рыбу в реке, когда лодка перевернулась. Рыбак, на котором не было спасательного жилета, не смог самостоятельно выбраться из ледяной воды и утонул.

Сотрудники МЧС напоминают, что отправляясь на рыбалку, следует соблюдать несколько правил:

— не выходить на воду без надетого спасательного жилета;

— не отправляться удить рыбу в одиночку — это необходимо для своевременного оказания помощи;

— перед выходом на воду следует обязательно проверить  средства спасения.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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#Ростовская область новости происшествия
Таганрогская правда
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