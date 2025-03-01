В Ростовской области минувшей ночью отражена воздушная атака

Пострадавших и разрушений на земле нет.
Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Было перехвачено и уничтожено три беспилотника в небе над Ростовской областью, уточняет Минобороны РФ. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над несколькими областями России отражена атака 48 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Фото Сергея Плишенко
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