В Ростовской области минувшей ночью отражена воздушная атака

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Было перехвачено и уничтожено три беспилотника в небе над Ростовской областью, уточняет Минобороны РФ. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над несколькими областями России отражена атака 48 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото Сергея Плишенко