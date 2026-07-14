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В Ростовской области минимизируют влияние временных трудностей с судоходством на экспорт зерна

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Власти Ростовской области держат на контроле логистику зерна нового урожая. Из-за временных проблем с судоходством в Азовском море региональный Минсельхозпрод совместно с экспортерами ищет альтернативные пути отгрузки.

Новости Ростовской области

По поручению губернатора Юрия Слюсаря принимаются меры для стабильной работы логистики. Ведомство координирует действия сельхозпроизводителей, зернотрейдеров, транспортных компаний, а также взаимодействует с федеральными структурами и Минсельхозом России.

«Сегодня наша цель — наладить слаженную работу всех участников и быстро адаптироваться к изменениям в условиях», — заявила 14 июля заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

Основная задача — минимизировать влияние временных логистических трудностей на реализацию урожая донских аграриев. В ведомстве отметили, что ситуация остается на постоянном контроле.

Изображение от aleksandarlittlewolf на Magnific

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Таганрогская правда

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