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В Ростовской области массовая авария произошла на трассе М-4 «Дон»

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Сегодня, 13 апреля, на трассе в Ростовской области в результате столкновения нескольких большегрузов погиб водитель одной из машин, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в девять часов утра на 1032 км автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, 50-летний водитель  автомобиля «Iveco» с полуприцепом ехал по правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении автомобиля «Grunwald» и врезался в него. А тот, в свою очередь, по инерции столкнулся автомобилем «Howo».

В результате ДТП водитель автомобиля «Iveco» скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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