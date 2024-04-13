Сегодня, 13 апреля, на трассе в Ростовской области в результате столкновения нескольких большегрузов погиб водитель одной из машин, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в девять часов утра на 1032 км автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля «Iveco» с полуприцепом ехал по правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении автомобиля «Grunwald» и врезался в него. А тот, в свою очередь, по инерции столкнулся автомобилем «Howo».

В результате ДТП водитель автомобиля «Iveco» скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области