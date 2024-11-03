Ранним утром 2 ноября на трассе в Ростовской области машина слетела с дороги и перевернулась, пострадал ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 04.50 на 8 км автодороги между поселком Тарасовским слободой Большинка. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля LADA Priora не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка. С травмами она была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото из архива «Таганрогской правды»