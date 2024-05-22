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В Ростовской области летняя оздоровительная кампания стартует 25 мая

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В предстоящую субботу, 25 мая, в Ростовской области стартует летняя оздоровительная кампания, за время которой в различных учреждениях отдохнет около 80 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального Роспортребнадзора.

Новости Ростовской области

Сейчас завершается работа по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений детским лагерям. Уже почти 90% из них получили документ о соответствии  санитарным нормам и правилам.

В подготовительный период в лагерях выполнены косметические ремонты, закуплен дополнительно инвентарь и оборудование для пищеблоков. Определены объемы акарицидных обработок, — пишет источник.

Также завершаются медосмотры сотрудников. Кроме того, специалистами  исследовано более 1500 проб питьевой воды и воды из водоемов на микробиологические и санитарно-химические показатели.

Фото donland.ru

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летний отдых новости Ростовская область
Таганрогская правда
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