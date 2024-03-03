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В Ростовской области изменится расписание пригородных электричек

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В Ростовской области в марте будут вестись работы по ремонту железнодорожных путей на перегоне Каменская – Лихая. В связи с этим изменится график движения пригородных поездов.

Новости Ростовской области

7 и 11 марта временно не будут курсировать два пригородных состава: № 6351 сообщением Лихая – Глубокая (отправлением со станции Лихая в 09.08) и № 6360 Глубокая – Лихая (отправлением из Глубокой в 10.44)

Также в связи с ремонтными работами скорректировано расписание на ряде пригородных направлений Ростовской области.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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