В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» ведутся ремонтные работы, которые затрудняют движение транспорта. На месте работают регулировщики, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Работы ведутся в южном направлении с 1002 км по 1004 км, в северном направлении с 1020 км по 1006 км и с 964 км по 960 км. Там работники подрядной организации срезают и ремонтируют дорожное полотно.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам выбирать альтернативные пути объезда:

964 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка поворот на Михайлово – Владимировку;

983 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка, поворот в г. Красный Сулин;

969 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка объезд через города Зверево, Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск.

Ранее мы рассказали, что за год было отремонтировано 330 км трассы М-4 «Дон».

Фото donland.ru