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В Ростовской области из-за ремонта образовались заторы на М-4 «Дон»

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В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» ведутся ремонтные работы, которые затрудняют движение транспорта. На месте работают регулировщики, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Работы ведутся в южном направлении с 1002 км по 1004 км, в северном направлении с 1020 км по 1006 км и с 964 км по 960 км. Там работники подрядной организации срезают и ремонтируют дорожное полотно.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам выбирать альтернативные пути объезда: 

  • 964 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка поворот  на Михайлово – Владимировку;
  • 983 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка, поворот в г. Красный Сулин;
  • 969 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка объезд через города Зверево, Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск.

Ранее мы рассказали, что за год было отремонтировано 330 км трассы М-4 «Дон».

Фото donland.ru

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заторы М-4 Дон новости ограничение движения Ростовская область
Таганрогская правда
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