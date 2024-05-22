Вчера, 21 мая, в Ростовской области смертельное происшествие случилось на железной дороге — грузовой поезд сбил пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Трагедия произошла на железнодорожной станции Хотунок. Туда незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Транспортные полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 71-летняя жительница города Новошахтинска. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)