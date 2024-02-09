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В Ростовской области фигурантами по делу о взятке стали два сотрудника МВД

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ростову-на-Дону и начальника отдела № 8 управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Первый из них подозревается в покушении на получение крупной взятки, второй – в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По данным следствия, заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Ростову-на-Дону действуя через посредника — сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области, предпринял попытку получить взятку в сумме 3 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. За деньги фигурант предлагал «не замечать» нарушения в деятельности предприятия. Противоправные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

По ходатайству следователя судом в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй фигурант дела заключен под стражу, — сообщили в региональном Следкоме.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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