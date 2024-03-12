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В Ростовской области двух хуторян задержали за незаконный лов рыбы

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции и инспекторы Росрыболовства задержали двух жителей Азовского района, которые занимались незаконным ловом рыбы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Во время рейда в акватории гирла Большая Кутерьма обнаружили 62-летнего жителя хутора Рогожкино, который спиннинговым удилищем ловил пиленгасов.

А днем ранее в акватории реки Дон сотрудники транспортной полиции задержали 20-летнего жителя хутора Задонье за аналогичное правонарушение. Мужчина спиннинговым удилищем выловил 16 карасей и пиленгасов. Сумма ущерба в обоих случаях составила около 20 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за незаконную добычу водных биоресурсов. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Фото ГУ МВД по Ростовской области (из архива)

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Таганрогская правда
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