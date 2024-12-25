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В Ростовской области Декада спорта и здоровья начнется с забега Дедов Морозов

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26 декабря в городе Шахты Ростовской области забегом Дедов Морозов начнется Декада спорта и здоровья.

Новости Ростовской области

Основные мероприятия декады стартуют с 1 января 2025 года.

В рамках декады в муниципалитетах Дона будут проводиться физкультурные мероприятия для различных категорий населения, сообщает портал донского правительства.

«Состоятся новогодние и рождественские турниры, соревнования, товарищеские матчи по различным видам спорта, мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО, семейно-спортивные праздники. Планируем привлечь к участию более 10 тысяч человек, – рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

В Ростове состоится традиционный забег «Побегай первого января» в парке им. М. Горького. Принять участие может любой желающий, необходимо только пройти регистрацию на сайте Begin.run.

В Донецке 4-9 января пройдут соревнования по футзалу среди команд школьников, а 6 января – Рождественский кубок-2025 по футзалу среди студенческой молодёжи и среди мужских команд. 5 января состоится открытый Рождественский кубок по волейболу среди мужских команд. 6 января запланирован Рождественский турнир по шахматам среди любителей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Каменске-Шахтинском 7 января пройдет Рождественский турнир по волейболу среди любительских мужских команд, а с 4 по 7 января – соревнования по мини-футболу среди школьников.

В Зерноградском районе 3 и 4 января состоятся традиционные Рождественские турниры среди детей по шахматам и мини-футболу.

А в Неклиновском районе 4 января в 10.00 состоится Новогодний детский турнир по шахматам. Также 4 января пройдет детский турнир по футболу.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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