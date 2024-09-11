Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области будут судить посредника, требовавшего 1 млн рублей у двух бизнесменов

На чтение 1 мин Просмотров 64 Опубликовано

Деньги предназначались для передачи «контролирующим органам».

Новости Ростовской области

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве. Как сообщили в региональном следкоме, в феврале 2024 года обвиняемый получил от двух предпринимателей более 1 миллиона рублей под предлогом их дальнейшей передачи «должностным лицам контролирующих органов за невыявление нарушений таможенного законодательства при осуществлении торговли электронной техникой».

Однако предприниматели до передачи денег обратились в правоохранительные органы. В результате посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, а деньги — изъяты.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: следкомм по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru