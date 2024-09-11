В Ростовской области будут судить посредника, требовавшего 1 млн рублей у двух бизнесменов

Деньги предназначались для передачи «контролирующим органам».

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве. Как сообщили в региональном следкоме, в феврале 2024 года обвиняемый получил от двух предпринимателей более 1 миллиона рублей под предлогом их дальнейшей передачи «должностным лицам контролирующих органов за невыявление нарушений таможенного законодательства при осуществлении торговли электронной техникой».

Однако предприниматели до передачи денег обратились в правоохранительные органы. В результате посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, а деньги — изъяты.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: следкомм по РО