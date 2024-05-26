Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области браконьер лишился лодки и трех ставных сетей

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области полицейские изъяли самоходное  плавательное средство и запрещенные орудия лова у 31-летнего жителя Цимлянска, который занимался браконьерством. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Нарушитель был задержан во время рейда в акватории Цимлянского водохранилища. У фигуранта обнаружили три ставные лесковых сети и рыбу различных пород: лещей, окуней, карасей.

В соответствии с законодательством ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 51 000 рублей, — пишет источник.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьер новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru