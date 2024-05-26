В Ростовской области полицейские изъяли самоходное плавательное средство и запрещенные орудия лова у 31-летнего жителя Цимлянска, который занимался браконьерством. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Нарушитель был задержан во время рейда в акватории Цимлянского водохранилища. У фигуранта обнаружили три ставные лесковых сети и рыбу различных пород: лещей, окуней, карасей.

В соответствии с законодательством ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 51 000 рублей, — пишет источник.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО (из архива)